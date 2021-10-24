10月12日，國賓影城宣布因為租約到期，將結束已有20年歷史、位於微風廣場的微風國賓影城，同時也宣布，去年8月才開幕的台中總太國賓影城也將自10月底開始歇業，目前還沒有明確復業日期。在疫情趨緩、正要迎接復甦時刻，卻做出歇業決定，讓同業也為之譁然。

包括去年底結束的中和環球國賓，以及這兩年陸續結束的高雄美奇萊，全台有數間影院不敵疫情而倒下，但在此同時，卻也有人乘勢擴張，例如全台第二大連鎖影城秀泰，今年底將進駐高雄台鋁，明年1月也要在高雄岡山建立新據點，且都是大廳、多廳的大手筆投資。

有人保守過冬，卻也有人危機入市。疫情，究竟如何改變了戲院生態？

戲院做為電影產業通路的功能，其實正快速弱化。自2016年串流平台Netflix崛起，電影院的話語權已逐漸被削弱。近兩年在病毒干擾下，戲院過去的實體通路優勢更瞬間變負擔。全美最大戲院AMC一度面臨破產危機，悲觀論的人認為未來電影院可能變成只放經典電影的小眾娛樂。

首輪保障映期剩十七天

平台威脅，恐只有大片可播

不僅如此，全球娛樂霸主迪士尼、電影發行巨擘華納兄弟更開始將部分院線片同步在串流平台上架。首輪電影院本來享有保障映期90天的特權，如今也被串流平台壓縮到最短剩下17天。對戲院而言，更是雪上加霜。

「未來只會有大片在電影院放映，小眾片、文藝片可能都會直接上串流平台，戲院能放的電影也有可能變少，獨立片商生存會更困難，」本土片商華映娛樂副總經理郭志成分析。

整個電影工業的板塊，由上到下都在劇烈震盪，台灣多數戲院業者如今元氣都還未恢復，無力招架。

數家電影院業者低調表示，先前因三級警戒只能全面停業，營收掛零，後續又有梅花座、禁止飲食等防疫限制。直到9月，漫威電影《尚氣與十環傳奇》、《007：生死交戰》等商業大片陸續上映，人流才陸續回流，但也只占過去的4、5成，「大家已經忘了看電影這項娛樂，大約還要再1個月才能想起來，」一位不願具名的業者表示。

但有資金、有話語權者，卻早已採取積極作為，例如國外有連鎖集團購併小戲院，整合市場。未來，戲院將大者恆大。

秀泰影城總經理廖偉銘表示：「我們在7、8年前就看到了這個趨勢，所以開始推動百貨商場化，將看電影定義為社交活動。」

沉浸體驗鎖定家庭客

要給「非我不可」的理由

該影城近年積極以「秀泰生活」策略拓點，將電影院與百貨結合，鎖定家庭客並積極往台北市以外地區拓荒。近年陸續在嘉義、台中、新北市設立4個據點。「單一、獨棟電影院的時代已經過去了，」廖偉銘思考的是，「有什麼其他可以吸引人出門的動力？不能只有看電影這個選項。」

例如該影城近年積極跟海外知名IP（編按：此指取得原創內容的智慧財產權），打造迪士尼、蠟筆小新等主題影廳，從外觀布置、餐飲、電影本身到贈送的周邊商品，都會圍繞當季熱門動畫，讓親子客願意捨棄串流平台，走進電影院。

而且，此舉也能提高客單價，好比迪士尼廳的票價，成人是550元，兒童則是450元，是一般電影票價近兩倍。秀泰表示，未來會有更多類似的特色廳策畫。

同時，他也將影城從過去的多廳、小廳策略，改為多廳、但大廳的設置。

他解釋，「尤其是中南部，餐廳、影廳、KTV都要大，這是台北以外很明顯的趨勢。」大廳的聲光效果、解析度、畫質，還有沉浸體驗才能跟家庭劇院做出區別。同時，多廳次，也才能讓場次密集，「等太久客人下次就不會來了，如果場次只差半小時、一小時，吃個東西逛一逛就好了。」但這也意味著，從影廳場地、占地、設施，甚至周邊餐廳都要比以往規模更大、成本更高。

廖偉銘坦言，這當然也是一個賭注，「我要有眼光預判這個區域的房地產、人口、工業區十年後的變化。」

疫後的電影娛樂，將會是一種更高級、更立體、強打「在家無法滿足」的體驗，近兩年各影城都各有新嘗試，才能跟串流平台較勁。在一個越嚴苛的時代，給消費者「非我不可」的理由。