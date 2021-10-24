從食物中獲取身體所需足夠的鈣質，是最理想的狀態。但是像是停經後的婦女，鈣質流失速度快，光靠食物已緩不濟急，就需要額外補充鈣質。只是鈣片並不是有吃就有保佑，有些食物或是藥劑若是與鈣片同吃，可能減緩效用或是造成額外負擔，不可不慎。

衛福部建議，成人每天應攝取鈣質1000毫克，但是調查顯示，8成中成年人的鈣攝取都不足。

藥師黃秀滿指出，鈣質最大功效在於強健骨質，足量鈣質可以預防骨質疏鬆症；除此之外，鈣質對於肌肉與心臟的正常收縮都有助益。研究顯示，鈣質還可以穩定神經，幫助入睡。一般來說，食物中包括乳製品、綠色蔬菜、豆類製品、小魚乾、黑芝麻等多種食材都富含鈣質。

●鈣片恐與藥物交互作用 影響藥效

若是需要額外補鈣時，先注意自己是否也正服用其他藥物，尤其像貧血服用的鐵劑、或一般藥用抗生素等藥品，鈣片可能影響藥物成分的吸收程度，最好諮詢醫師或藥師，以免造成所服用的藥品療效不佳。

●到底怎麼吃鈣片 效果最好？

黃秀滿藥師指出，不同種類的鈣片，含鈣離子量也不同，而鈣離子才是骨骼所需的元素。像是碳酸鈣所含的鈣離子為40％，檸檬酸鈣則只有21％，一顆500毫克的碳酸鈣，約含200毫克的鈣離子，選擇鈣片時要留意並看清楚「鈣離子」含量的多寡。

至於怎麼吃最有效果，黃秀滿藥師表示，主要也要看所選擇的鈣片種類。

若是碳酸鈣，需要酸性物質如胃酸，來分解碳酸鈣中的鈣離子，因此隨餐或飯後兩小時內服用吸收最好。

若是檸檬酸鈣，在體內的吸收就不受胃酸影響，不需隨餐服用，對於胃酸分泌不足或長期使用胃藥的人，選用檸檬酸鈣則比碳酸鈣更好。

除此之外，天然食材中也有一些成分會與鈣片交互作用或影響吸收，最好不要短時間內跟鈣片併用，錯開一兩小時較好，像是：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

至於怎麼吃鈣片才能讓吸收力更強大，骨科醫師戴大為建議：

1.鈣片一次服用不要超過500毫克，早晚各250毫克的吸收效果會更好。

2.碳酸鈣需要酸性物質，可以搭配鮮榨柳橙汁。

此外，若是既要補鈣也要補鐵時，營養師林杏純建議，鈣鐵食物錯開食用最簡單的方式，就是早或晚餐補鈣，午餐補鐵，就能避免交互作用又吸收營養。

黃秀滿藥師也提醒，有些人吃鈣片可能會脹氣或便秘，可在日常多喝水預防及改善，還要適度曬太陽獲取維生素Ｄ及訓練肌力，才能有效將鈣的能量轉換成強健骨質，吃進優質健康。