近來黑木耳露是當紅養生飲品，它究竟有何好處？每個人都能喝嗎？市面上出現愈來愈多黑木耳飲品？不僅佔據了便利商店的一個角落，傳統市場也賣自家熬煮的黑木耳，網路購物、電視購物都在大聲販賣，還有生機飲食店、麵包店都有黑木耳露的蹤跡，甚至還出現黑木耳專賣店。

●黑木耳因富含膳食纖維 紅翻天

黑木耳憑什麼紅？主要關鍵在於黑木耳的膳食纖維、多醣體和抗凝血物質三種成分，加上黑木耳的熱量低，也能用來控制體重，才成為熱門飲品。

1.降低膽固醇、控制血糖

黑木耳富含膳食纖維，每100克黑木耳就有6.5克膳食纖維。

膳食纖維中的可溶性纖維能降低膽固醇及飽和脂肪酸，減少產生血栓的機會，也可減緩醣類吸收，調節控制血糖濃度。

2.幫助排便、預防便秘

黑木耳中豐富的非水溶性纖維能增加糞便量，促進腸道蠕動，擔任腸道清道夫，同時也能降低得到大腸癌的風險。

3.抗凝血、降低心血管疾病風險

黑木耳還有抗凝血物質能減少血小板凝結，降低罹患心血管疾病的風險。

4.提升免疫功能

如同菇菌類食物，黑木耳也含有多醣體，可增強身體免疫系統。

5.體重控制

黑木耳含有豐富果膠，能夠吸水膨脹，產生飽足感；且膠質會黏附胃壁絨毛，減少吸收油脂和膽固醇。

●黑木耳飲品的健康隱憂

雖然黑木耳營養價值高，但將黑木耳打碎熬煮成飲品，營養價值依舊？

黑木耳打碎熬煮，雖然能幫助釋放營養成分，但失去咀嚼的口感。

其次，黑木耳露在胃內所需要的消化時間短，比起直接咀嚼吃下的黑木耳，能維持飽足感的時間相對也縮短。

1.有凝血功能問題的人不宜

2.糖分攝取量增加

特別要注意，已有高血壓、高血脂、高血糖等三高困擾的人，食用黑木耳的風險也較高。以出血性中風患者為例，腦部出血處急需止血，但黑木耳的抗凝血功能可能讓凝血速度變慢而增加風險。因此，一般也會建議，手術及拔牙前後，避免大量吃黑木耳。

原本沒有喝含糖飲料習慣的人，因黑木耳的好處開始大量飲用黑木耳飲品，會增加糖分攝取。

3.產品品質恐參差不齊

市面上的黑木耳露產品有的出自食品工廠量產，有的則是家庭式少量熬煮製造。食品廠雖然會管控製造過程，產品有營養標示，也用無菌充填技術延長了保存期限，若是儲存環境不佳，產品易有變質可能。

小型店家或個人製造販售的黑木耳露雖然較新鮮，保存期限短，但許多產品並未標示內容物及營養成分，消費者缺乏挑選產品的依據。

●黑木耳也有飲食禁忌

黑木耳屬質地陰柔、偏寒涼的食物，比較適合夏日食用。長期過量服用可能會傷害脾胃、損傷人體陽氣，有下述幾類狀況時應避免或減少食用黑木耳，非得要吃，可搭配薑、辣椒等辛香溫熱的調味料。

黑木耳雖具備眾多健康優勢，食物攝取仍需適量，過與不及都不好，如營養不良且消化吸收差的病人，不建議攝取太多膳食纖維含量高的食物，一般人一次吃太多也可能引起腸胃脹氣等不適症狀。

1.脾胃虛寒體質的病人，如肚子冰冷、不易消化、易腹瀉等。

2.食用後有腹脹悶痛、腹瀉情形，或急性腸胃炎病人。

3.女性在月經期間覺得身體較虛弱或腹部冷痛的人。

4.年長者及嬰幼兒等腸胃較虛弱的人。

●黑木耳入菜吃最健康

黑木耳入菜吃最好，能夠吃到黑木耳的營養，又不會過量。例如木須肉，用黑木耳搭配肉絲、豆乾、韭黃、紅蘿蔔拌炒，就是一道不錯的家常菜。涼拌方式料理黑木耳不僅熱量更低，也別有一番風味。

若是想喝黑木耳露，也可在家中自行熬煮黑木耳山楂飲。山楂與洛神花帶有酸味，能健胃幫助消化，黑木耳對減輕胃脹氣的症狀也有幫助。這三種材料都能降低血中膽固醇，適合需要減重的人。

對於飲食習慣油膩、多肉，常有腹痛脹氣、排氣味道酸臭，排便不順，或是糞便油膩臭味較重的人，都適合以這道茶飲調理腸胃。

(圖片來源/康健雜誌提供 陳德信攝)

◎涼拌黑木耳彩絲 (4人份)

材料：新鮮黑木耳150克、紅蘿蔔50克、小黃瓜100克、紫洋蔥100克、綠豆芽10克、蒜末1大匙

調味料：白醋1/3杯、糖1/2小匙、鹽1/2小匙、橄欖油1大匙

做法：

1.將黑木耳、紅蘿蔔、小黃瓜、紫洋蔥洗淨、切絲備用。

2.黑木耳、紅蘿蔔、綠豆芽入滾水川燙，撈起、放涼；紫洋蔥浸泡冰水去辛辣味。

3.混合攪拌五種蔬菜絲，加入調味料拌勻即可。

小祕訣：燙過的黑木耳過冰水可以增加口感爽脆度。

綠豆芽必須快速過水，太久會讓豆芽變太軟。

營養分析(1人份)：熱量68.3卡、蛋白質1.1克、脂肪4.1克、醣類7.5克、纖維3.4克、維生素C9.9毫克、鐵質0.6毫克、鈣質33.6毫克、鈉22.7毫克、

◎黑木耳山楂飲 (4人份)

材料：乾黑木耳3朵、山楂1錢、洛神花1錢，水1500cc

做法：

1.將黑木耳以溫水浸泡20分鐘，去蒂洗淨後，切碎備用。

2.山楂果洗淨後壓碎，若是乾山楂果則泡軟後剝開；洛神花洗淨後撕成小塊。

3.將上述材料加入1500cc水，煮開後轉小火繼續熬煮15～45分鐘，待木耳變為稍有濃稠感後即可關火。

小祕訣：夏天時可放入冰箱冰鎮後飲用，調味料可依個人口味調配，但建議糖不要過量。

營養分析(1人份)：熱量17.5卡、蛋白質0.5克、脂肪0.1克、碳水化合物3.9克