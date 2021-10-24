已宣布退出民進黨的立委黃國書日前爆發「線民案」，原被認為是要轉移基進黨立委陳柏惟罷免案，不料就在民進黨前主席施明德證實，創黨主席江鵬堅是調查局出身，還可能在民進黨創黨前就臥底後，事情愈演愈烈。港媒評論認為，此事已讓民進黨支持者對黨內產生懷疑，若相關疑問未釐清，不僅民進黨將蒙上一層灰，民進黨更會受到重傷。

香港媒體《中評社》22日評論表示，黃國書線民事件本只是民進黨內鬥，不料如今卻已演變成，已故創黨主席江鵬堅可能是特務的「根本」問題，畢竟若連創黨黨主席都是特務，那民進黨的價值到底是什麼？這種事一旦嚴重起來，甚至會刨了民進黨的根。

評論指出，民進黨已定調黃國書案是威權體制的迫害，是出於大時代的無奈，並將責任推到國民黨身上。但對施明德證實江鵬堅是調查局出身一事尚未定調，加上又意外扯出駐日代表謝長廷也被懷疑是特務，加重了對民進黨傷害。

不僅如此，評論強調，民進黨內的「特務風暴」，在施明德妻子陳嘉君發言後，更是不斷發酵、擴大。因陳直接點名「每一個美麗島辯護律師，除了尤清、呂傳勝，我們都應該合理懷疑是國民黨安排的特務」，美麗島辯護律師團15人，包括前總統陳水扁與現仍活躍政壇的行政院院長蘇貞昌、謝長廷，茲事體大，此一說法不僅讓民進黨蒙塵，更遭遇空前重創。