肝癌是國人第2大癌症死因，根據衛福部公布最新國人死因統計報告指出，108年肝癌共造成7881人死亡。醫師表示，肝癌的形成超過5成與B型肝炎有關，因此防治肝癌應先搶救B肝。B肝病友的肝臟處於長期反覆發炎狀態，若能持續性藥物治療以抑制體內病毒量，有助穩定病況，避免快速惡化為肝硬化、甚至演變為肝癌。

●B型肝炎屬於DNA病毒 肝癌成因超過5成以上是B肝

在台灣，肝癌的成因逾5成是B型肝炎造成，3成為C型肝炎造成，其他則包括脂肪代謝異常、藥物及酗酒等。台北醫學大學附設醫院內科部消化內科主任高偉育解釋，B型肝炎是一種DNA病毒，病毒量超過2000 IU/mL，肝癌罹患機率會提高2倍，目前台灣40歲以上族群約15%有B型肝炎，而35歲以下族群受惠於B肝疫苗全面接種政策，盛行率已降至1%。

許多人對於B型肝炎仍有不少迷思，包括誤認自己工作過於勞累、吃飯擁抱接觸或飛沫就可能會得到，事實上，母體垂直感染是傳染B肝的最主要途徑，少數則為水平傳染，如共用刮鬍刀、針具或危險性行為時所導致。

●治療B肝的口服抗病毒藥物 原理是抑制病毒複製但無法根除

美國B肝治療指引以不停藥為原則，目的在於維持病情穩定不惡化。高偉育醫師表示，治療B肝的口服抗病毒藥物有很多種，原理是抑制病毒複製，但無法根除，建議持續服用以控制病毒量。

傳統B肝治療藥物的抗藥性較高，目前有新一代藥物副作用低、安全性高，能大幅降低影響腎功能或骨鬆的副作用，甚至孕婦也可以使用。尤其針對懷孕27周、第3產程階段，病毒量逾百萬IU/mL 的B肝帶原孕婦，健保也有給付用藥以預防母體垂直感染，降低寶寶染上B肝的風險。

●B肝何時開始治療？ 留意病毒量、肝纖維化2指標

許多國際醫學共識或指引都建議，B肝病友只要病毒量大於2000 IU/mL且肝纖維化（Fibrosis）達中級（F2），就應積極接受治療、持續用藥。

肝纖維化共分0到4等級，0至1等級是沒有纖維化，第2等級屬於輕微的中級纖維化（F2），第3等級則是重度纖維化（F3），也就是肝硬化。

雖然國內現行健保條件在今年3月有調整放寬，但針對B肝患者給付用藥的規定仍要連續2次檢查，每次檢查間隔3個月，病毒量皆需超過20000 IU/mL且嚴重肝纖維化（F3）。而且，B肝病友在服藥治療2至3年後，病情獲得穩定控制，健保會先暫時停藥觀察3個月。

高偉育醫師建議，此時除了定期追蹤相關肝發炎指標，病友也可以考慮自費持續用藥，以防反覆發炎或惡化。

高偉育醫師提醒，肝臟沒有神經，B型肝炎患者多數沒有症狀，應定期檢查追蹤，若發現肝功能異常、有肝硬化跡象，就應積極介入治療，才能有效防範肝癌上身。