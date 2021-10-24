素有「民主戰艦」稱號的前立委朱高正，22日晚間因大腸癌病逝於萬芳醫院，享年67歲。說起他在政壇上為理念衝撞的獨特身影，讓各界不捨並唏噓不已。報導指出，朱高正生前與大腸癌纏鬥多年，歷經轉移、手術、化療與復發，但仍抱持正向面對態度對抗病魔。

台中榮總大腸直腸科主任醫師蔣鋒帆說，目前大腸直腸癌仍是全台灣最多的癌症，其發生原因可能跟遺傳基因、飲食跟生活型態等有關，絕大部分患者不容易察覺，症狀包括大便出血、肚子痛等。

大多醫師都建議，預防大腸癌最好的生活方式，包括：

1.少吃紅肉、加工肉類

2.多攝取高纖蔬果或全穀類，避免便秘

3.保持健康體重，避免肥胖

4.避免久坐、多運動

5.不抽菸

●過於偏向高纖飲食 反增腸道癌變風險

不過中醫師郭大維指出，雖然高纖飲食、補充膳食纖維可以幫助腸道蠕動，促進排便，減少食物停留在腸道而引發變質的機率，幫助排除體內毒素，但不少人長期偏向大量高纖飲食為主的飲食習慣，其實對腸道而言，並不健康。

郭醫師指出，雖說蔬果中多酚類、茄紅素或者類黃酮素等，都可以增加抗氧化力，但多吃蔬果或只吃素，並不代表就能與大腸癌絕緣。

郭大維中醫師強調，在門診中也常見長期吃素的大腸癌患者，因為營養不均而相當虛弱，不但身體免疫力低下，腸道也因為血液營養與供氧不足，長期處於缺氧狀態。郭醫師指出，如此的腸道狀態，會讓人體原本能抑制癌細胞分裂的自我檢測機轉也受影響，更容易誘發腸道基因突變。

●優活腸道 均衡飲食是不變法則

預防大腸癌的確與飲食習慣息息相關，避免肥胖、飲食習慣不正常、抽菸飲酒等也是自保關鍵。甚至近期也有研究發現，嗜喝含糖飲料也會增加罹患大腸癌風險。日常習慣偏食、吃太多或都不吃都不是長久之道，均衡飲食、多元營養，更能幫助腸道活化。

除此之外，大腸癌的早期症狀和多數腸道疾病類似，如排便習慣改變、糞便帶血、糞便有黏液、體重減輕等，不易區分，因此通常會建議50歲以上民眾定期進行大腸鏡篩檢。若能及早發現及早治療，大腸癌的預後通常相當良好，不需太過擔心。