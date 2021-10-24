奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享10/25～10/31星座運勢，天蠍座事業運最旺，雙子座愛情運最旺，射手座金錢運最旺；另外天秤座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙子座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友做事不踏實，情緒起伏較大，可能會讓朋友們感到壓力。下周正偏財運皆不理想，有破財的可能，例如明明應該是你的業績，卻被逼著拱手讓人，導致錢財流失。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友非常忙碌，手邊事情變多，讓你感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯。

▍雙子座

整體運勢★★★★★

下周雙子朋友的企圖心增加不少，變得更積極，將會是行動力相當高的一周。下周愛情運旺，有伴侶的人更願意經營感情，將許下新的承諾，相處起來更加熱情。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹的朋友生活非常踏實，也讓周遭朋友感覺安心、穩定，凡事按部就班，每天都非常充實。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子的朋友變得善變，無法堅持目標，對於未來的規劃顯得鬆散許多，行動力大幅下降。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友面對未來變得盲目，一直以來的夢想在下周顯得黯淡許多，整個人呈現懶散的狀態。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友情緒起伏較大，不願敞開內心，在職場上與同事之間變得疏離，不願和周遭的人有太多互動，造成自己孤立無援的狀況。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

下周天蠍朋友處理事情更游刃有餘，不過行動非常低調，不易引來閒言閒語，職場上不再像過去那樣好高騖遠，懂得做好自己手邊的事情，讓實力提升許多。

▍射手座

整體運勢★★★★

射手朋友下周更加踏實穩定，心情開心愉悅，財運不錯，正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，可多做理財規劃，有機會多賺一筆。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯座的朋友下周生活將充滿喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情輕鬆愉悅。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶的朋友無力感增加，面對周遭的人事物顯得比較冷淡，也提不起勁處理手邊的事情。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友的物質慾望提升許多，讓自己的心靈層面空虛許多。下周愛情運不佳，要多注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定，與內心真實情況是兩回事，下周對於情感的想法將複雜許多。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】