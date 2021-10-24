五倍券於本月上路後，不少民眾已經開始領用消費，振興經濟，但是尚未領券的民眾也不用擔心，第二梯次紙本券預訂將於10月25日開放預約，截止日為10月31日，民眾同樣可於五倍券官網或超商事務機預訂，並於11月8日至21日到選定通路點領取。

經濟部指出，郵局也已開放網路預約，並受理預約民眾領券，民眾於中華郵政網站預約後，周一至周五皆可至郵局服務據點領取。此外，民眾也可選擇綁定數位券，只要10月29日前數位綁定，不需抽籤，即可獲得好食券加碼金500元。

《中時新聞網》特別整理紙本券預約相關資訊，供讀者快速掌握：

★超商

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(預訂領取皆為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單。

超商紙本券預約方式。(取自五倍券官網)

★五倍券官網預訂，再到選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取

第一梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(領取時間為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：

有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預訂與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預訂。

沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選五倍券驗證→官網登入驗證。