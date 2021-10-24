韓國男團EXO前成員黃子韜（Tao）是演藝圈有名的富二代，去年9月他的父親黃忠東病逝，他亦繼承高達200多億人民幣(約台幣871億台幣)的遺產，也讓年僅28歲的他越來越放飛自我，近日更在直播踢爆演藝圈潛規則，引爆熱議。

黃子韜近日進軍直播帶貨，由於他家財萬貫、無所畏懼，導致他直播風格也獨樹一格，經常在直播火爆開嗆，展現他有錢就是任性的一面。他日前更忍不住怒批演藝圈亂象，表示很多娛樂圈做劇的人自以為大咖，做了幾部劇賣給平台抱大腿，「我根本不care這些東西，我又不是求著你去拍你的戲，我管誰來了，什麼這個那個領導來了，跟我有什麼關係！」

為何黃子韜會如何生氣呢？原來他就也曾被要求陪酒，「我忙得要死，我有我的工作要做，我為什麼吃完了飯我還得去陪酒！喔我不吃飯你就封殺我是這個意思嗎？你可真牛逼，我不吃飯就是不給你臉，你就得生氣。」不解為何這些人會覺得自己做劇，藝人就得求著他？也直言這些人的嘴臉讓他想笑！

黃子韜這一番發言不意外地引發網友熱議，有人讚他真性情，也有人羨慕他有錢就是任性，「太真實了，原來明星也會遇到這樣的事情」、「人家畢竟身價幾百億啊」、「主要是他家本身就很有錢」、「這不和我們職場一樣嗎，不敬酒就是不懂事 不去陪吃飯就集體整你」。

曾是韓團EXO成員的黃子韜，自退團後重心放在大陸演藝圈，曾演出《大話西遊之愛你一萬年》、《談判官》、《夜空中最閃亮的星》、《熱血少年》等多部電視劇。