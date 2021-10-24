演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）日前在拍攝新片《Rust》期間，誤用道具槍射傷編導喬爾蘇沙（Joel Souza）以及攝影導演哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）。其中後者最後傷重不治，令人憂傷。這位美女攝影導演生前的最後社群發文也被粉絲發現，面露甜笑，令人看了倍覺鼻酸。

電影《Rust》片場日前意外發生亞歷鮑德溫透過道具槍誤殺攝影導演哈里娜哈欽斯的悲劇，另編導喬爾蘇沙也身受重傷。

不幸身亡的哈里娜哈欽斯，在過世前2天也分享了在片場的趣聞。從社群上可以看見她面露甜甜笑容，策馬奔馳的身影。絕對沒有想到，2天後竟然就在片場發生意外。如今根據外媒報導，片場已經封鎖，該片也已經停拍，將配合警方調查相關事件發生前因後果。

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6 — Reuters (@Reuters) October 22 2021

在發生意外後，該片導演James Cullen Bressack也在Twitter表示，日後僅會在片場使用空氣槍跟塑膠子彈，不會再使用針槍拍攝。並表示哈里娜哈欽斯過世是一場不開發生的悲劇。他甚至表示自己「一切都搞砸了。」

I will never use anything but airsoft and rubber guns on my movies ever again. This should never have happened. Halyna you were a gem. This is so fucked up. #HalynaHutchins — James Cullen Bressack (@JamesCullenB) October 22 2021

這起意外也讓好萊塢在片場有時會使用真槍拍攝，已示逼真場景的做法，引發爭議。