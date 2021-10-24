陳柏惟罷免投票落幕，最終在同意票77899票的情況下，罷免案通過，陳柏惟成為台灣史上第一位遭到罷免的立法委員。對此有網友表示，自己的深藍老爸卻開心不起來，反而看得直搖頭，更說「朱立倫怎麼敢出來說話」。

一名男網友在PTT政黑版表示，自己就是台中在地人，剛巧是中二選區，一家四口中，自己是挺綠的，媽媽無黨派也不投票，弟弟是韓粉，老爸則是顏清標國中同學，正統深藍人，曾當過短暫韓粉，後來轉韓黑，這次國民黨主席選舉則是支持張亞中。

原PO說，老爸認為這次陳柏惟罷免案本來就應該過，但看到票數差距不到5000票，實在開心不起來，大罵「陳柏惟這麼爛的立委，票數才差不到5000票，那下次民進黨派個形象好一點的，顏寬恆還不見得會贏」。

原PO表示，爸爸看到朱立倫出來說話更無言：「朱立倫怎麼敢出來說話，打一個陳柏惟都這麼辛苦，下次打民進黨正規軍要怎麼辦？」鄉民也留言討論：「票數真得差不多，隨時有可能翻盤」、「顏寬恆還真不能說穩了」、「但民進黨也派不出人來選啊」、「你爸看得比一堆狂粉透徹多了」、「這觀點正確，但民進黨可以派誰補選？」。