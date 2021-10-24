受到東北季風影響，北部地區連日來低溫有感，氣溫下降到17度，體感溫度更因下雨而更低，暖暖包也成為民眾搶購目標，但冷掉的暖暖包要直接丟掉嗎？環保署表示可以先緩緩，因為還有防潮作用。

溫度直直降，好市多日前就有民眾一次狂掃30盒暖暖包，但暖暖包冷掉之後該怎麼處理？環保署表示，暖暖包內的成分有鐵石、活性碳、鹽和吸水性樹酯，而當中的鐵石、活性碳有著除臭、防潮的功能，確定不會再發熱後，可以放到衣櫃、鞋櫃等容易潮濕、發臭的地方。

此外，目前並無回收技術可重複使用暖暖包中的粉末，其複合性材質若棄置於土壤中，恐會造成環境汙染，因此若民眾要丟棄，宜先做好打包，再丟入垃圾袋，透過垃圾車送至焚化爐妥善處理。

至於暖暖包中的食鹽經過燃燒後，民眾質疑可能會和「苯」產生化學效應，成為戴奧辛，環保署表示若非一次性大量燃燒，焚化爐中的防空汙設備可有效過濾，並無空汙風險。