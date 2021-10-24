范少勳對表演愈來愈有心得。（羅永銘攝）

范少勳有大男孩的一面。（羅永銘攝）

肢體動作很有時尚味兒。（羅永銘攝）

范少勳對演藝事業有想法。（羅永銘攝）

舉手投足有時尚感。（羅永銘攝）

范少勳外型帥氣。（羅永銘攝）

范少勳分享28歲的感情觀。（羅永銘攝）

范少勳散發時尚帥氣感。（羅永銘攝）

范少勳努力存錢買房讓媽媽安心。（羅永銘攝）

或許每場青春不一定有清晰結局，每場暗戀都只能無疾而終，只是有些美好的想像便很開心，這應該是最簡單的喜歡了。范少勳近期在Netflix影集《比悲傷更悲傷的故事》作品中，與女主角王淨從學生時期一路相伴到踏出社會，更經歷生離死別，戲外28歲的他，長大的歲月裡，心中對戀愛的定義從未變化，甚至愈來愈清晰的成為自己想要的樣子。

范少勳在影集一開始與王淨有段校園青春時光，回憶年少歲月，他認為「每個人對初戀的定義不一樣，我覺得當我喜歡那個人，對我來說就是一種初戀」。對於純真的戀愛感，「有時講白了，感覺就沒了，可能連朋友都當不成，或當朋友很怕尷尬，這部份我比較像角色張哲凱，因為你怕答案可能不是你想要的，所以寧可放在心裡，不想破壞美好的關係」。

青澀初戀有時讓人嘴角上揚，有時也讓人潸然淚下。范少勳具體說不上來初戀的年紀，但他嘴角上揚分享一段難忘的單戀故事。他國中時期是籃球甲組校隊，家中也有運動員出身的爸媽，平時訓練比教練還嚴格，媽媽曾幫他報名考救生員，當時的教練就是演員蔡嘉茵，後來蔡嘉茵和她一起拍了影集版《比悲傷》，也是范少勳主演電影《不想一個人》的表演指導。

他回想國中時曾單戀大1屆的學姊，當時他會穿著球衣、擺出帥氣模樣站在天橋上看著學姊，她畢業那年，因為他阿公過世，他傻呼呼的拿著阿公的腳尾錢，在學姊畢業當天買了一束花送給她，「我記得媽媽說腳尾錢要留著，存在銀行會變成錢母，阿公也會保佑我。當時我覺得拿阿公的腳尾錢買花送她是我的一種祝福，可是她只對我說『好好打球』」。

因為球隊下禁愛令，學姊畢業後，這段單戀也畫下句點，他笑著說：「我常被冷處理。但這是不是算初戀？如果真的喜歡一個人，還拿阿公的腳尾錢（告白），雖然結果不好，但過程卻很美好」。這幾年他的演藝事業扶搖直上，還獲得金馬獎新人獎，他露出大男孩的口吻：「我現在每年都會回去看阿公，對阿公說我有努力工作，我有拿金馬獎，謝謝他的保佑。」

戀愛中最好的感覺，是有人懂你的欲言又止。范少勳和交往10年圈外女友感情穩定，他說現階段先各自好好努力，「現在還是寄人籬下住親戚房子，我很想趕快存錢買房，讓媽媽安心點」。他很珍惜有共同目標的另一半，「2個人相處都有這樣的共識，知道彼此花了多少時間在努力自己的事，並且漸漸看到成績，那會令你特別感動，這件事的滿足大過一切」。

與不同女星合作，如何讓女友放心？他說，「我乾媽（郎祖筠）說這是你的專業，作為一個演員，你必須清楚什麼時候是你自己，如果我把這件事做好、自己夠專業就不用擔心這些事，所以我不斷努力學習、跟不同前輩合作，我在黃秋生身上也學到很多，他跟我說『你覺得演員和演戲有什麼不同』？演員是要有藝術修養、專業技能，演戲是誰都可以，你想要做哪個？」

很多人常問他現在比較紅了，生活有何改變？他說其實沒有不一樣，「我就是來工作，收工後，我還是原來的自己。」他和黃秋生合作《四樓的天堂》之後就像拿到一本寶典，他迫不及待想把得到的經驗趕快實踐，讓大家看到他近來努力的作品，以及鏡頭前不一樣的角色樣貌，「我現在每天工作10幾個小時都不覺得累，反而覺得很有趣」。

《比悲傷》中首次與王淨合作，范少勳認為和演技派的她有種奇妙的共頻，「她是放得很開的演員，我也是個很願意相信對手、把自己交給對方的人，可能因為這樣很合得來」。談到幾位合作過的女演員，他分享一起合拍過影集《通靈2》的郭書瑤是很願意聽對手演員說話的人，和温貞菱對戲很有安全感，至於王淨就像一起跑馬拉松的夥伴，一快一慢之間，連呼吸節奏都有默契。