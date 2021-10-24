奈及利亞監獄當局今天發表聲明說，一群火力強大槍手於22日晚間攻擊西南部奧約州（Oyo State）一座監獄，武力釋放超過800名囚犯，這是今年以來的第3宗這類攻擊事件。

聲明表示，武裝攻擊分子火力強大，與監獄警衛交火後，利用炸藥破壞圍牆闖入監獄庭院。約575名等待受審囚犯仍失蹤，另有262名逃離囚犯已被逮捕回籠，但監獄內關押的64名遭定罪犯人則未逃跑。

監獄當局表示，雖然等待受審囚犯逃離，但關押已定罪犯人以及女性囚犯的牢房未被破壞。

奈及利亞在其廣大領土上面臨嚴重安全問題，包括犯罪集團在西北部接連綁架學生勒索贖金以及伊斯蘭激進分子在東北部發動叛亂活動等。

在奧約州監獄遇襲前，東南部伊莫州（Imo State）今年4月發生類似攻擊事件，逾1800名囚犯被放走，上個月中部科吉州（Kogi State）有266名囚犯被強行放走。（譯者：劉學源）1101024