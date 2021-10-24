台中市議員冉齡軒認為，維護世界正義與安全的根基，也是地球永續發展的關鍵。（聯合國／NGO世界公民總會提供／盧金足台中傳真）

聯合國／NGO世界公民總會、良心時代運動網站及太極門氣功養生學會，響應10月24日聯合國日，邀請台中市議員冉齡軒與多名關注人權議題人士參與「堅持良心的立場」論壇，議員及專家們呼籲，運用陰陽智慧，秉持良心，保護人權。

「保護人權、維護世界正義與安全」為聯合國的重要目標和指導原則，長期在非政府組織擔任國際志工的冉齡軒，今年七月前往紐約參加聯合國推廣17項永續發展目標活動，認為良心正是保護人權、維護世界正義與安全的根基，也是地球永續發展的關鍵。

國小教師慧鈴以宗教家馬丁路德本於良心，干冒生命危險講出真話的故事，表達良心的影響力。

此外，上班族信宏以網路書店熱銷的心理勵志類好書《活出心中的太極》，強調要堅持良心，該本書收錄55篇動人的故事，搭配社工師、心理師分析，藉別人經驗快速成長及學習陰陽智慧的充電站。

參與論壇的6名與談人咸認堅持良心是國家進步的原動力，希望人人都可以是自己的良心主人，為紛亂的世局，注入一股從良心出發的正向能量。