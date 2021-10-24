走讀台灣也走訪大自然，參與活動的民眾，發現螳螂自在的在帽子上散步，大為驚喜。（彰化生活美學館提供／盧金足台中傳真）

走讀台灣為文化部志在創造「走」與「讀」之連結，將「走讀台灣」作為台灣響應世界閱讀日之特色活動與指標品牌。（彰化生活美學館提供／盧金足台中傳真）

白冷圳為台中新社地區的「生命之水」，彰化生活美學館23日帶領34人跟著《白冷圳的兒女》繪本， 走入時空隧道，參與這一段人與人、人與土地共同走過的故事。

走讀台灣為文化部志在創造「走」與「讀」之連結，將「走讀台灣」作為台灣響應世界閱讀日之特色活動與指標品牌

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「走讀中台灣─生態文化路徑」-白冷圳探索，由彰化生活美學館主辦，帶領來自中台灣近40名民眾，由在地導覽員的引導，經歷一場人文、生態與工程技術的魔幻旅程。

彰化生活美學館組長黃維忠說，聯合國教科文組織於1995年將4月23日定為世界閱讀日在希望民眾享受閱讀書本的樂趣，同時促進出版及版權。

文化部自2017年開始共同響應推動世界閱讀日，透過設置閱讀角、結合閱讀大使、縣市及書店閱讀串聯行動等多元活動。

2019年以「走讀台灣」為主題，推動「文本」結合「走讀文化路徑」的閱讀體驗推廣活動，帶領民眾透過行腳過程體驗在地節慶、了解文史事件並認識相關著作，產生對閱讀文本內容之興趣，共打造超過百條走讀路線。

白冷圳是供應新社地區居民用水、灌溉農作物的「生命之水」，白冷圳由大甲溪上游白冷（海拔554.99公尺）取水，至協成里「圓堀」（海拔531.5公尺），全長16點6公里，落差僅23.49公尺。

從圓堀支出分圳向外擴增灌溉範圍，馬力埔、水底寮、鳥銃頭、矮山坑與大南等地，灌溉面積達788.24公頃，大隧道有7座，小隧道有15座，合計是22座。

有阿寸溪、抽藤坑溪與矮山坑溪三座倒虹吸管，其中以抽藤坑溪倒虹吸管最俱規模，當時堪稱遠東最大水利設施。

走讀由4名喜愛自然與文史的導覽員帶領，從五號渡槽開始一路跟著白冷圳來到種苗改良繁殖場，除了白冷圳的解說，還有自然體驗、生態導覽，讓參加學員直呼過癮。

參與活動的申小姐說，體驗一場精采的走讀，與新社的自然景觀，歷史建築、文化景觀有了一次難忘的心靈交流。

一名王姓學生在學校老師帶領下，對中部地區的水利設施已有相當程度了解，經過今天走過這一趟，印象更深刻。

參加學員對文化部規畫以走讀方式，閱讀台灣，讓民眾更貼近這一塊土地，應該要盡量開發不同的路線，讓更多人可以藉由這個方式認識我們所居住的美麗寶島。