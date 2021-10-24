台中市各戶政事務所創意設計特色結婚牆，吸引很多結婚新人，連洽公民眾都來參觀拍照、打卡留念。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021「愛你唯一」，台中市各戶所結婚拍照牆專區換新裝，推出各戶政專屬「愛上必比婚」，介紹各戶所重新布置的特色結婚牆，結婚新人拍照，連洽公民眾都打卡留念，還吸引民間婚禮業者發起「台中前五大超好拍結婚登記場所」網路票選。

民政局長吳世瑋表示，為提供優質服務及洽公環境，持續推廣人口政策，今年度各戶所精心規畫，打造溫馨浪漫且富地方特色的「必比婚」結婚拍照專區。

「新人們完成終身大事能拍照留影，增添幸福喜悅」，吳世瑋說，民政局官網已整合全市29個戶政事務所結婚拍照牆資訊，提供民眾參考，歡迎大家前往台中各戶所拍照打卡留念。

打破民眾對政府機關嚴肅的刻板印象，各戶政所結婚牆布置各具巧思，像是以清水高美溼地木棧道為主題的戶外陽光風、太平林蔭大道為主題的漫步森林風，還有霧峰林家花園為背景的傳統復古風，結合在地元素特色設計，體驗浪漫、甜蜜氛圍。

民政局的結婚牆活動，甚至吸引民間婚禮業者發起「台中前五大超好拍結婚登記場所」網路票選，上榜的有南屯戶所「鍾情薏生」為主題的懷舊工業風、東區戶所「新月同心」的清新浪漫風，北區戶所「百變風情」的溫馨家庭風。

此外，還有東勢石岡及新社辦事處浪漫程度破表的「大理石紋」、「星空背板」等類婚禮式主題，讓新人拍照時更加幸福閃耀，留下美好雋永的紀錄及回憶，很多新人拍照後稱讚「吉霸婚」。