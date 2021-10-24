台中二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，最終以同意票77899票高於不同意的73433票，通過罷免案。有網友問到陳柏惟被罷免後，還會去其他地方進行政治活動嗎？資深媒體人吳子嘉認為，他不會回去高雄，會繼續留在台中，變成前交通部長林佳龍系統的一環。名嘴李正皓則指出，陳柏惟幫民進黨打贏立委補選之戰，後面才會有戲。

有網友在《董事長開講》網路直播節目中問到，美麗島電子報董事長吳子嘉是第一個說陳柏惟一定會被罷免的人，當初是什麼理由這樣斷言？吳子嘉表示，很簡單的理由就是「顏家很強」，在鄉下的地方剛性動員。他也建議，顏寬恒未來若出戰補選，不要太大意，以為這次贏了罷免，下次就會贏了補選，沒這回事，一定要小心謹慎。

還有網友問，陳柏惟被罷免後，還會去其他地方進行政治活動嗎？比如高雄有搞頭嗎？李正皓認為，陳柏惟被罷免後，第一波應該是會去為補選站台，也就是他在補選一役一定會有角色，但他要先幫民進黨打贏補選，後面才會有戲。

吳子嘉則認為，陳柏惟會變成正國會的側翼，有人講陳柏惟會回高雄，但高雄並不是正國會的地盤，所以他不會回去高雄，會繼續留在台中。如果他判斷正確的話，他會變成林佳龍系統的一環。