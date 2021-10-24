量販、超市萬聖節零食、糖果祭出各項優惠，還有節日當天到門市變裝，限量送糖果或搗蛋小禮的活動；以及推出節日限定版口罩，邀大、小朋友一起應景搞鬼﹗

全聯「萬聖果果節」檔期，推出各種色彩繽紛的糖果、零食。（全聯提供）

全聯即日起至10月31日舉辦「萬聖果果節」檔期，涵蓋多項活動，包括10月30日與天母商圈再度合作「2021天母搞什麼鬼13」活動，10月31日萬聖節當天在全台門市舉辦「不給糖就搗蛋」限量免費贈糖活動；也舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，祭出總獎金5萬元的PX Pay儲值金，除了有兒童組，今年還新增成人組變裝賽。

愛買康乃馨兒童醫療口罩-萬聖節款（紫色+黃色）30片，原價240元、11月2日前特價180元。（愛買提供）

「萬聖果果節」檔期間，持福利卡購買指定糖果/果凍，單筆每滿100元可再加贈積分，包含原本消費滿百元贈1積分，等於加碼共贈3積分，讓喜歡「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆的消費者能更快入手。還限量開賣限定版「康乃馨萬聖節系列口罩」，包含「康乃馨醫療口罩（未滅）－萬聖節南瓜款（白＋灰）」、「康乃馨3D立體醫療兒童口罩－萬聖節白色款」、「康乃馨3D立體醫療幼童口罩－萬聖節橘南瓜紫精靈款」等，每盒特價179元，購買1盒再加贈50福利點。

愛買萬聖節鬼怪麵包任選2個59元、手撕包39元。（愛買提供）

愛買於11月2日前引進130款萬聖節限定糖果、口罩、裝扮道具和烘焙商品，限量糖果、餅乾，包括卡滋爆米花萬聖派對箱、哈瑞寶萬聖派對Q軟糖分享包、日本源氏派南瓜風味餅等新品；購買萬聖節裝扮道具單筆滿500元現折50元，單筆最高現折250元；生鮮烘焙區應景的鬼怪麵包、手撕包搞怪限定開賣。10月31日前創意變裝，到門市萬聖節活動打卡區拍照，上傳FB活動指定頁面，有機會獲得遠東百貨商品禮券1000元，共抽5名。

小朋友10月30日、31日變裝到JASONS搗蛋送限量小禮。（JASONS提供）

JASONS「賣萌系」異國零食，有卡通萌包裝，包括不二家公仔棒棒糖及大千層派、嚕嚕米造型餅乾、彼得兔節慶糖果盒、蠟筆小新玉米餅、皮克斯及迪士尼卡通驚喜蛋；暗黑萌系則有眼珠及骷髏的巧克力、鬼手糖果袋、南瓜臉棉花糖等。10月30日、31日凡小朋友變裝到店搗蛋送搗蛋小禮。即日起外送可在foodpanda輸入「J個好」優惠碼，滿700元享7折優惠。