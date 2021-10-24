立委陳柏惟確定遭罷免，23日開票後，PTT上有一篇分析文，認為台中街上出現許多年輕人，「台中一堆年輕人，3Q穩了啦！」不料開票結果徹底打臉，不僅投票率近52%創下新高，刪Q陣營更催出逾7.7萬票，罷免成功。

這篇文章出現在23日下午4點後，當時各投票所正在開票，原PO表示，看到台中街上一堆年輕人，而年輕人多支持陳柏惟，顯示不少人返鄉投下不同意票，他認為陳柏惟可望保住立委席次。

結果4點半過後，同意票把差距愈拉愈大；近5點投票率出爐，高達51.72%，15多萬人出來投票。當同意票門檻通過25%、超過7.3萬票後，幾乎篤定陳柏惟「下台一鞠躬」，剩下的只是票數差多少而已。

「投票率一衝高，3Q哥就輸定了」，有網友指出，罷免投票中，贊成方不只要達到25%的門檻，票數還要比反對方多，是「both」不是「or」，陳柏惟要嘛冷處理，把贊成方壓到四分之一以下，要嘛動員自己人，票比對方多。

結果年輕人或許出來投票了，但不見得都投下反對票，徹底打臉原PO分析，也讓陳柏惟的立委任期，就此劃下句點。