七六人隊班西蒙斯(Ben Simmons)表明沒有準備好重返球場之後，面對近來球團與外界的壓力，球員工會也站出來挺他了。球員工會執行董事米雪兒羅伯茲(Michele Roberts)，就是先前不肯呼籲球員去打疫苗的那位，現在她又覺得班西蒙斯很可憐，向美媒《雅虎體育》表達她對班西蒙斯的支持與理解。

「班西蒙斯沒有準備好上場比賽，這真的有那麼難相信嗎？職業運動選手和我們平常人一樣，也會碰到生命中艱難的時刻，需要時間和能量去平復。我們將會繼續提供班西蒙斯走出困境所需要的助力與資源。拿未來4年做為威脅是沒有任何好處的，正如托必亞斯哈里斯(Tobias Harris)說的，我們尊重班西蒙斯的空間並擁抱他，給予他重新出發的時間。深呼吸10秒鐘再仔細想想，這個懦夫遊戲我們不該再玩下去了。」

托必亞斯哈里斯是七六人前鋒，他曾拒絕快艇4年8000萬美元的合約，然後奮力拚戰拿到七六人5年1.8億美元的大肥約。這次班西蒙斯的事件，托必亞斯哈里斯表示大家都不是中學生了，希望隊友與球迷不要去打擾班西蒙斯。主將恩比德(Joel Embiid)也表明「班西蒙斯仍是我們的兄弟」。

至於米雪兒羅伯茲所提到的懦夫遊戲，這是形容七六人總裁莫瑞(Daryl Morey)、班西蒙斯的經紀人瑞奇保羅(Rich Paul)之間的對峙狀態，這種局面就是先退讓一步的人就輸了，但兩人都堅不退讓的結果將是兩敗俱傷。