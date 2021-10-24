台中二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，最終以同意票7萬7899票高於不同意的7萬3433票，罷免通過。為了此次罷免案，領銜人楊文元吃素260天，過程中更血紅素過低差點送醫，昨日罷免後他吃下睽違已久的雞排，直喊「有一種感動」，而宅神朱學恒也說「民主的味道真好」。

楊文元為罷免陳柏惟吃素260天，昨日罷免成功後，他吃下了第一口雞排，大喊「有一種感動」、「爽」！朱學恒在臉書PO出影片表示，「民主的味道真好」，只要很多個小人物團結在一起，也可以對抗整個國家機器的全軍全黨入侵，並喊話「台中第二選區，從今晚以後，你們才是不折不扣的民主聖地」。

楊文元為罷免陳柏惟吃素260天，昨罷免成功後吃下睽違已久的雞排。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

昨罷免陳柏惟成功，刪Q志工相擁而泣，領銜人楊文元感謝支持者一路相挺，表示這是最光榮一刻，是台灣的民主與進程上最大的一個進步，讓全國民代有所警惕，如果當選後違背了民意，陳柏惟下台就是最好的典範。

依《選罷法》規定，罷免通過門檻為「同意票高於不同意票」、「同意票達原選舉區選舉人總數1/4以上」。以該選區來看，當地選舉人數29萬4976人，若有7萬3744人投下同意票，且票數高於不同意票，就確定陳柏惟被罷免，自結果公告日起3個月內須完成補選。