台灣「超市之王」全聯生意愈做愈大，併購大潤發後，正式插旗量販通路。網友好奇，以全聯的實力及規模，為什麼沒有上市上櫃，更加壯大自己。全聯董事長林敏雄親自揭密，兩個原因讓他打消上市櫃念頭。

宣布收購法商歐尚、台灣潤泰集團持有的大潤發股權，網友口中的「福利熊」全聯再度震驚市場。有網友在PTT討論，全聯喊出明年營收挑戰1600億元，比很多科技公司還高，為什麼不上市？根據媒體報導，林敏雄當年曾揭露全聯不上市櫃的主要原因。

「我做生意又不按牌理出牌，還是不要啦！」林敏雄曾透露，全聯並不缺資金，加上他觀察同業上市櫃後，在財務槓桿這一塊的操作風險較高，「還是好好做生意比較實在、安心。」

林敏雄從建築業進軍超市量販，成績一樣嚇嚇叫。（資料照）

建築業起家的林敏雄，旗下元利建設興建的「信義聯勤」，至今仍是台北市前幾大豪宅；當他轉進通路，客群從買房貴婦變成買菜婆媽，業績一樣犀利。

1974年，行政院為了照顧軍公教人員（當年薪資收入低），成立「軍公教福利中心」，後來委託「全聯社」經營。1998年，全聯社因屢傳違約，政府決定改民營化，由林敏雄接手當時全國僅66家門市的全聯社，更名「全聯福利中心」。

全聯「就是比人家便宜1元」的策略成功，分店數愈開愈多，林敏雄更拿出縱橫商場的本事，2004年起4年內，陸續吃下「楊聯社」、「善美的超市」、「台北農產超市」等，擴大市佔率。近年最大一宗交易案，就是2015年收購味全旗下的松青超市。

僅花了23年，如今全聯門市超過千家，又即將納入大潤發，通路版圖更完整。網友笑稱，全聯光是每天的現金收入，可能都比發行股票集資來得多，沒事幹嘛上市櫃。