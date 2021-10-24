波士頓紅襪在美聯冠軍戰遭到太空人淘汰，總教練柯拉(Alex Cora)對於球隊能打到這個地步相當欣慰，他賽後表示：「我告訴他們，我是多麼以他們為傲，這是一支非常棒的球隊，讓我們永遠記得。沒有多少球隊能打進聯盟冠軍戰，我們整個球季表現都很好，只是輸在最後而已。」

紅襪例行賽在美聯東區與宿敵洋基打到92勝70敗平手，並在隊史首次美聯外卡戰擊退洋基，接著淘汰了威風一整個球季的東區老大光芒。除了打不過太空人，紅襪本季唯一的問題主要是出在投手方面。

從數據來看，紅襪是攻擊取向的球隊，團隊打擊率0.261、攻擊指數0.777都是美聯前3名，每場可攻下5.12分是美聯第4（聯盟平均為4.6分）。然而在失分方面，紅襪每場被打4.62分（聯盟平均4.58分）是比較差的。相較之下，太空人平均得分5.33是美聯第1，失分4.06也是美聯第3佳，攻防能力優於紅襪。

大聯盟官網分析，紅襪每次只要打到4分，戰績是87勝19敗；如果只拿到3分或更少，戰績是10勝56敗。簡言之，他們贏球的先決條件就是要打個夠。

今年的美聯冠軍戰，紅襪第3戰打下12分的時候，球迷以為他們要宰殺太空人了。不料紅襪的最後26局僅得1分，第4戰還在自家主場被太空人9局上連灌7分，吞下3連敗遭淘汰。紅襪例行賽靠著打線突圍，最後也是輸在最自豪的打線上面。