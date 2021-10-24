雙颱恐接力生成，中央氣象局指出，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今晚生成為第20號颱風「瑪瑙」，路徑往北朝日本東方海面前進，對台灣沒有影響。氣象專家吳德榮更表示，除了熱帶性低氣壓外，南海也有熱帶擾動發展中，有機會成為第21號颱風「妮亞圖」。

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD23最快今晚成颱，往北朝日本東方海面前進，對台無影響。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局今天上午2時資料顯示，菲律賓東方海面的擾動已增強為熱帶性低氣壓，並將於今晚達到颱風強度，成為第20號颱風「瑪瑙」（Malou，澳門提供，指寶石），目前位置在鵝鑾鼻東南方2400公里海面上，往北前進，離台灣很遠，無侵颱機率。

同時，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，明天(25日)晚上8時天氣圖顯示，南海也有熱帶擾動發展。而系集模擬路徑也顯示，熱帶擾動距離台灣很遠，也無侵台機率。因此即使未來能順利發展成颱風，也只是增添今年略為偏少的颱風生成總數，截至目前約19個颱風生成，再加上兩個即將發展成颱，颱風總數就逼近1至10月約23個的氣候平均值。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬明(25)日20時天氣圖(中圖)顯示，菲律賓東方海面及南海皆有「熱帶系統」存在。系集模擬其路徑(左、右圖)顯示，兩者離台皆甚遠，並無侵台機率。(圖擷自weathernerds & tropical tidbits)

至於近日天氣，吳德榮表示，未來一周持續由東北季風及其挾帶的水氣主導天氣變化。今天仍受東北季風影響，北台灣濕涼，平地最低氣溫約在18度，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，明天至周三(27日)東北季風減弱，略轉乾，氣溫逐日漸升。明日北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大，

吳德榮表示，周二、三東半部及大台北東側山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大。周四至周六(28至30日)東北季風略增強，水氣不多，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，夜間低溫略降，白天高溫變化不大。