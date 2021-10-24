基進黨立委陳柏惟罷免案昨投票，以同意罷免票7萬7899票通過罷免，不過，有粉專直言，反對罷免票達7萬3433票，和同意罷免票相差只有4466票，這個結果，出乎自己意料；該粉專認為，民進黨用「直球對決」擺了陳柏惟一道。

粉專「逆風的烏鴉」昨（23日）在臉書發文表示，罷免陳柏惟同意票和反對票接近的程度讓他驚訝，所以一直環繞在自己腦子裡的一個問題，是「如果民進黨和陳柏惟冷處理，罷免會過關嗎」？

該粉專直言，最後投票的結果，是同意罷免票其實只超過門檻4155票，該粉專並指出，於是真正的問題是，如果沒有「直球對決」，同意罷免的票是會更高還是更低？自己傾向認為更低。因為如前所述，「直球對決」是會同時增加兩方投票率的，尤其是民進黨在把對決層級拉高到國家認同意識形態和選區是不是黑道的時候，那種對立感不會只有單邊提升的，所以很顯然，同意罷免的一方，應該也增加了投票率。

導致這樣的情形發生，該粉專質疑，是民進黨和陳柏惟錯估，還是民進黨的用「直球對決」擺了陳柏惟一道？若說擺道，也不是不可能，這裡面牽涉的戰略選擇，是如果在A、「反對罷免多於同意罷免，罷免案不通過」，B、「同意罷免遠高於反對罷免，但未達門檻，罷免案不通過」，C、「同意罷免略高於反對罷免且達到門檻，罷免通過」，和D、「同意罷免遠高於反對罷免且達到門檻，罷免通過」，民進黨的優先順序是什麼？

該粉專稱，直觀的看，當然應該是ABCD，但稍一推敲，就知道可能不然。因為第一、無論罷免成功與否，如果同意罷免的票數遠高於反對票，那就意味陳柏惟標示的反中路線的失敗，對民進黨而言，大輸但未達門檻可能還不如小輸但罷免成功；第二、是小輸也可能變成小贏，A和C只有一線之隔，但如果把B選項放在前面，一不小心就可能變成D，而D是民進黨絕對無法接受的結果。

對於民進黨的優先順序，該粉專認為，最可能的反而是ACBD，保住陳柏惟不第一優先，確保反中路線不要被邊緣化才是優先，如果由這個角度切入，要說陳柏惟是被民進黨擺了一道，也是完全合理的。