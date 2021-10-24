2022年縣市長選舉，共有14位首長尋求連任、8位卸任交棒，國民黨希望能穩住14席，力拚16席；民進黨則力保7席伺機搶攻9席；民眾黨盼以「藍綠相爭」模式坐收漁翁之利。其中新北市長侯友宜盼能打破連任魔咒；台中市長盧秀燕穩紮穩打，不敢大意；台南市綠營恐分裂造成「三腳督」局面，國民黨可因此坐收漁翁之利；高雄市陳其邁目前雖無明確對手，但也因城中城大火影響聲量；至於南投，19日國民黨初選民調出爐，將由立委許淑華代表出征2022南投縣長選舉。

◆侯友宜直搗綠營大票倉盼打破連任魔咒

新北市長侯友宜2018年以116萬超高票獲勝，上任後堪稱「民調常勝軍」，滿意度名列前茅，且他施政刻意淡化藍綠，並積極建設大漢溪以北的新莊、五股、三重、蘆洲等綠營傳統票倉，五股垃圾山翻轉為「五股夏綠地」、拆除淡水海砂屋、提出三重果菜市場遷建等，不難看出他企圖心。不過歷屆新北市長連任之路坎坷，都出現險些翻盤危機，因此如何固守溪南藍營大本營、突圍溪北綠營大票倉，成為侯友宜重要任務。

◆綠白派強棒挑戰「媽媽市長」盧秀燕

台中市長盧秀燕「媽媽市長」形象深植人心，上任近3年，重大建設陸續啟動、完工，改善空汙、防疫、反萊豬等議題也獲選民肯定。2022民進黨包括立法院副院長蔡其昌、前市長林佳龍、立委何欣純與張廖萬堅等人都是熱門人選；民眾黨台北市副市長蔡炳坤、立委高虹安都被點名。台中一役，藍綠白強棒盡出，勝選勢在必行。

◆黃偉哲連任有阻力？出現2變數

尋求連任的台南市長黃偉哲，似乎出現阻力，民進黨正國會要求舉辦初選，一旦初選，除立委陳亭妃會全力一搏外，目前未表態的立委王定宇、林俊憲等人也可能下場；此外，被開除黨籍的議長郭信良，可能以無黨籍身分背水一戰，成為偉哲連任之路的2大變數。至於國民黨目前最被看好的有朱立倫小舅子、前行政院政務委員高思博與台南市議員謝龍介。

◆城中城燒出公安問題重傷陳其邁？

高雄巿長陳其邁補選上任後，原連任應無懸念，因其防疫表現不差，但受城中城大火影響聲望，更燒出一連串公安質疑，即使40年來藍綠各有執政，但大火發生在陳其邁任內，仍引發政治攻防。而國民黨挑戰2022的人選中，李四川、張亞中呼聲高，但兩人目前意願都不高；另無黨籍原住民立委高金素梅、台北巿長柯文哲也被點名，但當事人都已表達沒想法或澄清，因此目前看來，陳其邁尚無明確對手。

◆「神力女超人」許淑華代表藍營出征南投縣長

2022南投縣長選舉，國民黨內民調結果19日揭曉，由立委許淑華勝出，將代表國民黨參選。至於民進黨，雖在中央執政，但南投縣卻是久攻不克，因此行政院中辦執行長蔡培慧銜命在地深耕，爭取選民認同，力求翻轉南投的態勢非常明顯；民進黨籍集集鎮長陳紀衡也來勢洶洶，成為目前唯一表態的男性，也是最年輕的參選人，爆發力不容小覷。