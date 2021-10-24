一名黃姓男子於某日深夜見到漂亮年輕的女子小花（化名）返家，竟一路尾隨，在小花家門口拉著她的手問「賣嗎？」，經小花拒絕後，黃男仍強行壁咚，並用手觸摸對方私處得逞。案經上訴，高等法院維持原判，依妨害性自主罪，判處3年6月徒刑。

判決書指出，黃男於2019年某日凌晨於桃園一處街道遇上正要上樓返家的小花，便一路尾隨跟著對方上樓梯，在小花正要進門時拉住她的手，詢問其是否有在提供性交易服務。

豈料，小花明確拒絕後，黃男便徒手拉扯小花的背包，把她壓在門上，同時手順勢摸上小花的胸部與下體強暴得逞，小花在慌亂中使勁推開黃男，並逃進家門，黃男見詭計無法接續，才悻悻然離去。案經小花報警處理，全案才曝光。

案經上訴二審，高等法院法官指出，黃男做案時已屆齡27歲，並非年少欠缺智識思慮之人，卻只為滿足個人慾望，趁著深夜無人，尾隨女子返回住處，做出加重強制性交的行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，造成被害者心中驚慌恐懼。

法官表示，考量黃男認錯，且已與被害人成立調解且履行，參酌犯罪動機、目的等一切情狀，認為量處原判3年6月並無不當，因此維持原判。可再上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。