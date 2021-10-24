零負評女神林依晨和老公林于超結婚6年，20日終於迎來第一個寶寶，老公也從美國趕回台灣陪產，雖然她婚後和林于超時常分隔兩地，但她依舊選擇公婆同住，一肩扛起照顧婆家責任，對此，鄭弘儀也透露自己和林依晨的公婆都認識，大讚她「真的很不簡單」。

鄭弘儀罕見在《新聞挖挖哇》透露，自己和林依晨公婆相識，也和林于超、林依晨吃過飯，對於林依晨能維持遠距離婚姻，又和公婆同住，讓他也忍不住誇讚「其實我是滿佩服的」，並表示要不是公婆很明理，就是林依晨真的也很賢慧。

林依晨和公婆相處融洽。(圖／翻攝自林依晨微博)

他也說到因為林于超在美國有事業要顧，「林依晨能夠這樣跟公婆住很不容易」，鄭弘儀也強調不是指公婆不好，「但大家住在一起，特別是媳婦，難免會有一些生活上的、觀念上的差異」。

鄭弘儀也透露，林父曾說因為疫情關係，家中生意反而做不完，因為戶外不用介意防疫，設備買了就下海潛水，但即使家中生意做這麼大，林于超還是很努力在國外顧事業，令人相當激賞。

其實，林依晨和林于超高中就認識，但當時兩人並沒有後續發展，直到14年後因為參加表姐婚禮再次遇到，才相戀結婚，而她也曾表示當初會點頭嫁給林于超，就是因為男方曾對她說「只要我不在台灣，妳隨時可以回娘家住」，讓她相當感動。