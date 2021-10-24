才打到第2場例行賽，湖人就爆發暫停時「魔獸」霍華與「一眉哥」安東尼戴維斯激烈衝突，儘管兩人賽後都已強調過去了，外界也都等著看接下來的好戲，沒想到湖人替補後衛隆多24日表示，「那兩個傢伙，我不會說是最好的朋友，但他們相當還不錯。」

「糟糕的事情終究還是會發生，我們在未來必須更加控制好脾氣，但我不擔心這種情況延續下去，」隆多在今天訓練後表示，「霍華與安東尼戴維斯也不是我最好的朋友，因為我有時候跟安東尼戴維斯關係很好，有時候霍華又變成我摯友。」

至於回看昨天比賽影片的狀況，隆多清楚點出當前湖人的良好互動，「假如在影片會議當中，只有總教練佛格一個人在說話，那勢必出了問題，我們今天所有人都在不斷相互討論，並非爭論，而是想出共識，開誠布公對話才對我們有幫助。」

韋斯布魯克也跳出來表態，「全隊已經從昨天的沮喪當中走了出來，大家都沒討論昨天的衝突，代表我們已經往前看了。等到大家在一起磨合更久時間，球隊會想出解決之道，我們每個人都想贏下每場比賽，但一支充滿新人的球隊需要時間整合。」