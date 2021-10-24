跨境數據使用與數位貿易 G7已達成協議 09:162021/10/24 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 七大工業國集團（G7）貿易部長22日在倫敦集會，針對管理跨境數據使用與數位貿易的原則已經達成協議。英國形容這是突破性進展，有助於讓數千億美元的國際商業自由化。 這項協議的最大意義在於讓G7國家能在數據保護與開放規範之間找到中間地帶。歐洲國家多傾向對數據保護採取高度監管制度，不過美國則採取較開放的規範。 根據英國發布的公報指出：「我們反對數位保護與威權主義。然而我們今日採用的G7數位貿易原則，將可為G7會員國提供數位貿易的指導方針。」 G7就數位貿易達成共識 產經解析－中國經濟穩定復甦 吸引全球目光 #數位貿易 #數據 #保護 #達成協議 #原則 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國駐美使館批美嚴重政治挑釁 北韓幫腔 04:102021/10/24 產業財經 CPTPP配套最後一塊拼圖 智財三法 拚本會期三讀 04:102021/10/24 財經要聞 商務英語學習系列－合作提案會議 五大關鍵金句 04:102021/10/24 企業經營 保險達人－台新人壽壽險顧問邱于庭突破逆境 達成3W50周 04:102021/10/24 金融．稅務 HPC需求暢旺 Q4營運拚創高 創意德微 利多助陣 04:102021/10/24 產業特刊 台英攜手推動氫能產業合作 04:102021/10/24 《旺來報》 麥寮光電廠落成 國壽擬投資綠電300億 04:102021/10/24 財經焦點 葉獻文專欄－護國神山再發威 多頭一掃陰霾 04:102021/10/24 財經要聞 台達50歲 影像音樂會零碳登場 04:102021/10/24 財經焦點 工商社論》有好的衣著模式加入CPTPP盛宴就有機會 04:102021/10/24 財經要聞 全美CEO薪酬比一比 新創業大勝科技巨頭 04:102021/10/24 全球財經 財經熱門新聞 10年租屋老手血淚忠告 進門必看這地方：不行立馬走人 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 15檔BMS概念股 紅了 - 財經要聞 - 工商時報 閃崩87％！幣安比特幣爆慘案 兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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