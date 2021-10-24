美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)22日表示，Fed應該透過縮減購債開始撤回對美國經濟的刺激，不過他也強調由於美國尚未達到完全就業目標，因此升息時機尚未成熟。

雖然這意味Fed最快在11月啟動減債已是大局底定，並將勢必引發股市未來幾周波動加劇，但美股選擇權交易員認為股市將可安然度過退場措施，這也使得芝加哥波動率指數（VIX）仍舊持穩在低位。

用來衡量市場恐慌情緒的芝加哥VIX指數22日收在15.43，盤旋在疫後所創的15.01低點。雖然投資人擔憂一旦Fed開始啟動減債，美股不知做何反應，但根據美股選擇權市場的交易顯示，交易員對於未來幾周美股動向顯然態度淡定。

多名Fed官員過去曾暗示，將在11月2到3日的利率會議上宣布減債計畫，逐步縮減每月1200億美元的購債規模。

鮑爾22日出席一場由南非央行贊助的線上會議指出，目前是縮減資產購買的時候到了，但調升利率時機卻依然尚未成熟，主因為現今美國就業市場仍比疫情爆發前減少5百萬個工作機會。他說：「我們應該有耐心等待就業市場的復原。」

Fed過去曾表示升息有三大條件，包括經濟持續成長、就業市場達到完全就業與通膨率維持在2％官方目標一段時間。