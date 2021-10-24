中國互聯網金融協會區塊鏈研究組組長、中國銀行原行長李禮輝23日表示，要把數位人民幣打造成全球最佳央行數位貨幣，以維護貨幣主權。

騰訊財經報導，李禮輝23日出席「2021全球財富管理論壇」時，談到超主權數位貨幣，李禮輝認為，由Libra精簡的Diem，創始會員擁有20多億全球用戶基礎，一旦獲得批准，很有可能迅速發展成為全球性的超主權數位貨幣，有可能重構全球的貨幣體系和金融體系。

李禮輝表示，Diem的影響主要有三個層面。一是形成超越國家主權的「貨幣替代」。採用分散式對等架構的數位貨幣有可能穿透法定主權和傳統金融基礎設施的屏障，弱小國家容易成為貨幣替代的目標。二是形成超越商業銀行的金融獨角獸。從支付清算入手，逐步進入儲蓄、融資、投資、保險、資產交易等領域，全面爭奪傳統金融業務，成為跨國金融獨角獸。三是可能強化美元的貨幣霸權地位。

李禮輝表示，Diem數位貨幣系統的基本依託是美元，或將成為數位經濟時代美國繼續推進美元貨幣霸權的工具，有可能排斥數位人民幣進入國際市場。

針對如何抓住數位貨幣創新發展的機遇，李禮輝提出三點建議。首先要把數位人民幣打造成全球最佳的央行數位貨幣。李禮輝指出，打造全球最佳的央行數位貨幣，不僅有利於推進普惠金融，而且有利於在數位經濟時代促進全球貨幣金融體系的均衡和協調，維護中國的貨幣主權，保護中國的金融安全。

李禮輝提醒，應有必要策劃數位人民幣的國際化。央行數位貨幣有條件成為改善全球支付環境的主要工具。在央行數位貨幣全球化進程中，應力爭主導地位，抓緊研發數位人民幣的批發型功能，適應金融機構之間支付清算的需求。

不過，他也提及，數位人民幣自身的技術架構能夠達到跨境使用的基本要求，但要實現相關國家和經濟體之間無障礙、高流量的跨境支付，既涉及技術標準、技術平台的協調，也涉及貨幣主權、外匯管理、匯兌安排、監管合作等諸多制度性、政策性問題。

其次，要建立管控去中心化金融的安全屏障。李禮輝表示，去中心化金融有可能穿透一國的金融基礎設施屏障和貨幣主權及地域金融監管邊界。去中心化金融既是未來國際金融競爭的熱點，更是未來全球金融監管的熱點。