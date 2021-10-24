桃園一名20多歲年輕男房仲，幫一名富婆賣出2間房子後，控訴收到對方傳來訊息騷擾，內容包括「什麼時候你會睡在我的身邊」、「白天我不用你陪，只要晚上我就是你的女人」、「不想得躁鬱症就以身相許」等，還被觸摸身體與強吻，讓他承受精神上的痛苦，因此對富婆提告性騷擾及求償50萬元，但富婆出庭時提出兩人互傳的訊息，證明雙方是互相喜歡，法官檢視對話紀錄後，判決富婆免賠。

鮮肉房仲控訴，他幫富婆在桃園與新北賣掉2間房子後，卻在2019年10月間收到對方來傳訊息騷擾：「什麼時候你會睡在我的身邊」、「白天我不用你陪，只要晚上我就是你女人」，隔月到家中拜託時，還突然坐在他大腿伸手撫摸胸部與強吻1、2秒。房仲強調，富婆年紀比自己的媽媽還大，把對方當長輩尊敬，沒想卻遭如此對待，也因遭到富婆性騷擾，導致工作業績、底薪與店績效獎金減少，因而要求對方賠償50萬元。

但富婆出庭時反駁表示，雙方互相表示過喜歡、曾經交往，才會傳私密訊息給房仲，並非自作多情性騷擾，而且也沒有對方說的，坐在他腿上撫摸胸肌與強吻。

法官檢視雙方的對話紀錄，發現富婆曾在2019年8月傳訊表示匯款8萬元給房仲買車，當時對方還回「怎麼那麼好，謝主隆恩」；同年10月，富婆傳訊「請你用平常心接受我的愛」，房仲還回答「好」，由此可見2人關係並非如房仲主張的性騷擾，也非一般長輩和晚輩的相處方式，審理後判決房仲提告無理，予以駁回，富婆免賠償。

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