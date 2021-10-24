【愛傳媒杜聖聰專欄】台中市立委陳柏惟的罷免案，以同意票77899票，不同意73433票，超過罷免門檻成立。

國民黨主席朱立倫立威，顏家黑派擦亮派系招牌；至於綠營部分，小輸不到3％，甚至在烏日區小勝，霧峰區僅小輸230票，藍營贏得驚險，選票結果和民調有一段差距。

正常來說，選舉投票通常是願賭服輸的賽局，「做不好，下次不選他就好」，但是藍營氣瘋了，血滴子到處亂飛。陳柏惟就被拿來當作祭旗的對象。誰叫綠營當時修改了罷免門檻？誰又叫綠營當時割闌尾的奪權戲碼，讓不太像在野黨的國民黨有樣學樣？現在用力搞陳柏惟，只是一吐這幾年來的怨氣，這股悶氣憋太久了！

藍營討厭陳柏惟的嘴臉，見不得他的囂張，於是包括陳柏惟的肇事逃逸、玩電動被抓罰錢的黑資料，全部被找出來。我實在看不太懂，一些民意代表年少輕狂在江湖混跡許久，選民都可以在浪子回頭後支持，何況這些陳年舊事？而這些過去，請問又和陳柏惟問政有什麼關係？

陳柏惟真正有爭議的地方，應該聚焦在意識形態掛帥，讓他的問政流於清談。台灣這幾年被文青誤國的後遺症不少，這筆帳就算在陳柏惟頭上。其次，陳柏惟出身小黨，是在民進黨禮讓且仇中恨中的大情勢推波助瀾，讓他上演小蝦米鬥倒大鯨魚。這次罷免，民進黨暗助留有餘力，仇中恨中的戲碼邊際效應遞減，讓他頓失依靠。

陳柏惟真正失分的重點，在於地方人緣不好，而且服務不佳。人緣不好，主要在於年輕氣盛；服務不佳，這其實是小黨沒有資源，又摸不清楚地方狀況，才容易被組織綿密的藍營建縫插針。

換個角度來說，藍營也不要高興太早。傾全黨之力，從中央到地方，從台北到台中，追殺一個經常頂嘴的小孩。結果，票數贏得很難看，這說明了國民黨和派系動員的疲態漸露，也顯示綠營的青年部隊，已經逐步紮根在台中的第二選區。下次補選或換屆改選，只要綠營繼續深化仇中恨中的兩岸牌，未來說不定還有翻身機會。

所以，我認為藍營這局應該算是「慘勝」，而且民調和當地佈樁的固票系統失靈，跟選前預估的差很大；其次，藍營的選舉策略從「服務牌變成鬥牛士」，透過仇恨動員，卻少有問政的藍圖願景及深層論述，未來在地方的觀感未必加分。

至於綠營應該要有唇亡齒寒的覺悟，老是以意識形態治國，拿不出建設鄉里的具體成績單，而且沒有辦法對在地鄉親聞聲救苦，面對三個月後的補選和未來大選，如果不儘速止血，傷口將難以療癒。所以，找出肯做事、有戰力的選將應是當務之急。如果滿腦子想用「特殊」的司法手段，一個不小心，只怕會得不償失、滿盤皆輸。

作者為銘傳大學廣播電視學系系主任

照片取自作者臉書

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場