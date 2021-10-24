好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在片場使用道具槍竟發出實彈，釀成1死1傷意外，員工爆料，先前已經發生2起同樣的槍械意外，導致部份員工集體請辭。

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在片場使用道具槍意外引發1死1傷悲劇，實際上《Rust》片場的安全管理似乎並不周延，離職員工爆料，先前至少發生2起玩具槍發出實彈的意外，導致7名員工集體離職抗議。

綜合路透社、美聯社報導，亞歷鮑德溫21日在新墨西哥州拍攝新西部片《Rust》，傳出彩排時扣下道具槍板機竟發射實彈，造成42歲女攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）胸部中彈不治，當時站在賀勤茲後方一棟建築內的48歲導演蘇薩（Joel Souza）也受傷。根據初步調查，彩排開始前是助理導演霍爾斯（Dave Halls）將道具槍交給亞歷鮑德溫的，並且大喊是「冷槍」（cold gun），代表沒有裝上彈藥，不過亞歷鮑德溫扣下板機後竟發出實彈，釀成憾事。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）引述2名匿名人士指出，在21日意外發生前5天，亞歷鮑德溫的特技替身就曾在片場誤發2枚實彈，開槍前他也被告知道具槍沒有填裝彈藥。《紐約時報》（New York Times）也引述3名匿名人士表示，《Rust》先前至少發生2起開槍意外。

21日意外後，一名劇組員工傳訊息給製片經理：「我們現在已經發生3次開槍意外，這非常不安全。」

報導指出，就在意外發生前幾小時，7名攝影組員工才集體請辭，以表達對片場安全問題、員工住宿品質差、缺乏防疫措施等不滿。

事實上《Rust》劇組在10月初就爆發爭議，匿名員工透露，一開始劇組人員被安排入住萬怡酒店（Courtyard by Marriot），4天後卻被告知要轉住廉價酒店，引發員工不滿。

員工也透露，片場從未正式介紹武器如何使用，一般來說，在拍片前通常會有這道步驟。此外，工作人員經常要在狹窄的空間內工作，片場卻只採取最低的防疫措施。