日本AV成人片商每年龐大的產量捧紅了不少「偶像級女優」，也照拂許多孤單寂寞的人，尤其是「無碼謎片」更是滿足不少人的幻想。但近日卻傳出，高達上百部的成人片遭到不肖人士流出，並在網路上瘋傳，沒想到有台灣網友看到後才發現收藏多年的影片竟是假的，讓他相當崩潰，忍不住上網PO文詢問其他人。

近日日本傳出有大規模的成人片遭人盜取流出，其中不乏前田桃杏、紗倉真菜、本庄鈴、戶田真琴、吉澤明步、吉高寧寧、唯井真尋、小倉由菜等多位知名AV女優的作品，震驚成人影視界，就連不少台灣粉絲也忍不住在網路上發文討論。

其中一名網友便在PTT上，以「AV寫真槍實彈卻是戴著保險套可以告詐欺嗎」斗大的標題吸引不少人注意，該貼文內容提到「最近聽說又有一批無碼流出，封面寫著『真槍實彈』，影片裡卻是戴著保險套造假，那日本觀眾看到這些片段，可以控告片商詐欺嗎？」。

沒想到其他網友看到後紛紛留言「你現在才知道？」、「哪部啦」、「都馬是假的啊」、「馬賽克那麼厚，精液那麼多那麼白，很假」、「男優可能名字叫生X出」、「講的你有花錢買片一樣」、「被騙這麼久現在才知道？」、「反正看A片不就是意淫」、「你又不是男優 氣噗噗幹嘛」、「你有消費跟片商買片嗎？」、「你又不是日本觀眾 森七七幹嘛？」意外引發話題。