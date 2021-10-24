根據《紐約時報》資深記者史坦24日搶先爆料，七六人並不打算最近馬上把班西蒙斯交易出去，而是要等到12月16日以後，屆時才有更多球員可被交易，七六人才會啟動更大力度的交易動作，不過最近七六人高層仍跟各隊保持聯繫當中。

儘管班西蒙斯昨天已跟七六人總教練瑞弗斯、恩比德與球團高層會面對話，且強調自己同意所有人都必須承擔球隊責任，姿態似乎出現軟化跡象，可是他仍以心理因素與受傷為由拒絕參加訓練與比賽，打算利用拖延戰術繼續拉長自己復出時間。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基先前早已爆料，目前七六人高層已跟各隊進行電話溝通，討論交易班西蒙斯的可能性，唯獨同樣出現球星不能上場窘境的籃網並未接受七六人電話，看來七六人不想送走一個「毒瘤」，卻換回另一個頭痛人物。

沃神表示，七六人與聯盟其他球隊都很清楚目前班西蒙斯的態度，就是堅決想要離開七六人且不想上場打球，可是七六人仍然想讓班西蒙斯繼續先發上陣，也讓他的交易價值持續下去，反正班西蒙斯假如仍不就範，七六人就可繼續給他罰款與扣薪。