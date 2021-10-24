女星天心演藝事業橫跨戲劇、主持和唱片，近年把重心放在戲劇的天心，曾演出《我的完美男人》、《親愛的，我愛上別人了》、《一把青》、《最佳利益》、《俗女養成記2》等作品，而不吝嗇在網上和粉絲互動的天心，昨（23日）則在網曬出20年前與楊小黎一起拍攝古裝劇《珍珠彩衣》的合照，天心的凍齡顏值立刻引發網熱議。

天心昨在IG曬出與楊小黎一起拍攝古裝劇《珍珠彩衣》的合照，天心和楊小黎分別穿著粉色和深藍色的古裝，頭上頂著古裝髮型，天心除了分享戲中敲鑼打鼓的側拍照，還有一張是楊小黎直接坐在她腿上的合照，雙姝一起露齒燦笑，模樣相當可愛，天心也發文：「這個妹是前輩 大家注意禮貌」，讓楊小黎開心直呼：「噢我的天哪我的天哪 珍貴到爆炸！！！姐姐人家還很嫩，不是前輩啦 #可以坐在女神的腿上覺得驕傲」。

不過多數網友則把焦點放在天心的凍齡顏值上，天心沒讓歲月在臉上留痕跡，她的五官和顏值幾乎都沒變，也讓網友驚呼：「為什麼小黎長大了，你沒變？」、「妳真的是人類嗎 人家小時候被妳抱著還長大了 妳怎麼長一模一樣」、「女神完全沒變」。

天心保養有術，是著名的凍齡女神。（圖／本報系資料照片）

其實，天心以凍齡臉蛋討論不是第一次，她日前就分享近20年舊照，還驚呼：「天哪，這張照片有沒有快20年，眼神多純潔」，天心還哭笑不得感嘆：「回不去了啦」，不過韓國攝影師老公金英敏則直說：「從我眼睛看到的妳就是長這樣，可愛又簡單一點也沒變」，夫妻對話閃到極致。