基進黨立委陳柏惟昨（23日）遭罷免成功，總統蔡英文表示已和陳柏惟通電話，直言這幾次罷免投票，讓她感受到對於民主的發展，還有需要大家努力的地方。對此，國民黨青年團前團長田方倫直言，自己能理解蔡英文內心偏好陳柏惟，但也要提醒蔡英文，知不知道很多人投下贊成罷免陳柏惟的票的原因，「都是因為您」。

陳柏惟確定遭罷免後，蔡英文旋即透過臉書表示，「我已跟柏惟通話、為他打氣」，面對這樣的困難，陳柏惟努力到最後一刻值得肯定，希望他未來繼續加油為台灣打拚。蔡英文稱，幾次罷免投票讓她感受到對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方。

對於蔡英文的表態，田方倫當天也在臉書發文表示，台灣是個民主國家，面對罷免案的結果，本當尊重本當接受。自己能理解蔡英文內心有偏好的「年輕委員」，但他也請蔡英文知道，很多人投下同意罷免的原因，也是因為「您」。

田方倫直言，因為陳柏惟堅持「您」的政見，開放萊豬不用標示全豬進口；因為陳柏惟力挺「您」的策略，為高端護航，反對採購國際疫苗；因為陳柏惟擁護「您」的方向，堅持印製五倍券，拒絕7成民意，不發現金；因為陳柏惟保護「您」的秘密，反對「3+11」會議紀錄公布。

上述理由，田方倫稱，這是自己聽到很多人去投下同意票的原因，「不過沒關係，結果您已經知道了」；同時他也要告訴蔡英文，「1218我們再投一次，4個公投案，全部都同意，告訴總統，您錯了」！