玄黃終戰碧血染，烽火燃天神州盪，千里江山愁哭雨，萬象人間血禍風，寥廓主人，逆天主宰六道；三宗斬魔，攜手霹靂交鋒，月無缺、原無鄉趨身直上，是為不能有失的守護，雙鋒併天火，讓天一劍拚求突圍、逆轉！

雙劍伽樓戰隳魔，秋水翻覆劃冷夜，三面逼殺，神道毀浮屠，三方之戰，劍默言、道即墨齊對魔鯊，饕餮暗伏潮深，隱地身形似鬼如魅；再觀伽樓尋紘一對冽刀魔風，錯身攻守姿，意尋致命之隙，卻見冽刀冷除掩飾，竟是強悍無倫的極隳之境！

恆山頂正邪因果，浮屠外宿命之戰，凌越佛魔頂，瑯笑衣一藐眾生，欲啟末法於世，問語分說，種下因果的兩人，誓要親手斬斷因果，慈眉之下，帶殺的眼神，不改越加堅定，誓斬惡業，不由分說，雙佛合劍之威，聖隳首度見紅！同一時刻，自鳳裳之身散逸惡氣，部分受魔界地氣吸引竟逐漸聚攏，遠在滅絕生機的煉魔獄，十方閻羅旨氣勢一阻，而傲神州亦至深處，卻感魔竅絕識激烈反應！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第41章：碧血丹心；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第42章：天火降災異，恆山傳精神。