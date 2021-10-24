台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，最終以同意票7萬7899票高於不同意的7萬3433票，通過罷免案。對此，前立委孫大千表示，這是屬於台灣人民的勝利，並點出陳柏惟罷免案所代表的5個意義。

孫大千今（24）日在臉書指出，陳柏惟罷免案通過，代表台灣人民對於民進黨操作「芒果乾」的老戲碼已完全無感；其次為「立法委員的當選不代表可以躺著擺爛混四年」。

第三，他提到，「抗中保台」的虛幻口號並不能成為無能兩光立委的保命符；第四，台灣人民未來會睜大眼睛監督每一位立法委員的表現；第五，台灣人民已經受夠了蔡英文政府。

對於陳柏惟罷免成功，國民黨立委賴士葆昨也在臉書表示，這是台中二選區人民的民主勝利，也告訴所有的民意代表，選上之後任何重大事件的投票要以民意為依歸，而非只依意識形態盲目附和執政黨、辜負選民的期待；這次的投票結果也說明蔡政府長期以來販賣的「芒果乾」邊際效用已經降低，否則執政的民進黨傾全黨之力，動員龐大資源來輔選陳柏惟，為何還落敗？