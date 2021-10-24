台南一名男老師阿明（化名）熬了多年後，升上教務主任，卻被妻子（小靜）逮到與一名代課女老師搞曖昧，目睹2人在台南知名景點「大魚的祝福」前，作做擁吻等親暱舉動，小靜氣得三度對丈夫嗆聲，稱要找黑道把他「閹掉」，阿明嚇得晚上都穿牛仔褲睡覺，還向法院申請保護令，一審小靜被判緩刑2年，阿明上訴後，二審撤銷原判，改判正宮拘役60天，不得緩刑。

據了解，小靜與阿明已經結婚10多年，但小靜近2年卻發現丈夫經常晚歸，懷疑對方外遇，某天與友人在外吃飯，竟目睹丈夫與一名代課女老師，在台南景點「大魚的祝福」前擁吻，然後一起到摩鐵開房間，小靜無法容忍丈夫對她不忠，氣得提出離婚，還三度嗆聲要找黑道把丈夫「閹掉」。

2人協議離婚期間，阿明持小靜威脅「閹掉」的錄音檔證據，控告小靜恐嚇，讓他很害怕，晚上都穿牛仔褲才敢睡覺，後來離婚又被騷擾，才決定提告。

台南地院審理後，考量小靜目睹丈夫不忠才出言恐嚇，因而將她判決拘役50天、緩刑2年。阿明上訴後，二審合議庭撤銷一審原判，將小靜依3次恐嚇與1次違反保護令犯行，合併判處拘役60天、未給予緩刑。