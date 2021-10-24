大陸氣質女星秦嵐，因演出《延禧攻略》中「富察皇后」一角而爆紅，劇中溫婉清麗模樣成了眾人心目中的「白月光」，甚至被認為擁有全劇第一顏值，是「最美皇后」，而工作、戲約滿檔的她，仍經常抽空上社群分享生活，近日就曬出參加活動的花絮照，一席心機黑禮服搭配她星眸流轉，直接把人電暈。

身為「瓊瑤女郎」的秦嵐，不僅演技好，外型更是出色，臉蛋小巧、五官精緻之外，加上膚白如雪以及纖細修長好身材，秦嵐多年來始終維持著完美狀態，根本看不出已經是超過40歲的熟女，讓人佩服她的凍齡方法。

秦嵐為新戲跑宣傳，一席貼身黑洋裝前後露，散發極致魅力。(取材自秦嵐微博)

在演出《延禧攻略》爆紅攀上事業新高峰後，秦嵐成了一線紅星，戲約沒斷過，且不限古裝劇，之後接演的《怪你過分美麗》、《理智派生活》等，都創下亮眼收視率，秦嵐在這些劇中顛覆「富察皇后」的唯美絕塵，做犀利新女性的打扮，也同樣超有魅力。

近日，秦嵐為新劇勤跑宣傳，忙碌中仍透過社群分享工作花絮，公開了當天的裝扮，只見秦嵐放下瀑布般的焦糖棕色微捲長髮，身上穿著貼身黑色禮服，雖然是長袖長裙，但鎖骨處挖空、背後開大U，秦嵐隨興擺出幾個撫媚的姿勢，一轉頭對鏡頭狂放電，她自己說道：「今天是陪老齊出來營業的溫柔小範兒」，但眾人卻覺得這魅力太致命，猛讚「美死了」、「真的過份美麗」。