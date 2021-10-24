因應9月份起各學校陸續開學，路上駕駛人與行人增多，加上日照時間縮短天色昏暗，也造成行人交通事故或意外的狀況增加，交通部特別在10月份規畫「交通安全月」，以「路口慢看停、行人停看聽」為宣導主軸。

台中市政府警察局第四分局黎明派出所由所長林澤聰及副所長黃彥融與各里長配合，率領所屬員警走入各個鄰里活動場合，針對不同的年齡族群，加強宣導不同面項交通安全原則，提醒用路人提升安全意識，保障自己及財產的安全。

包括駕駛汽機車務必要「路口慢看停」、注意車前狀況、行經路口請依規定禮讓行人優先通行等。年輕行人族群路口停看聽、注意不要搶快通過馬路或是低頭滑手機。

此外，提醒年長者則要行走人行道及斑馬線、晨昏減少外出並穿著亮色衣物；與會的民眾紛紛表示深有同感，或是分享自身的經驗，並感謝警方用心提醒。

林澤聰表示，交通事故發生輕則車輛受損，重則傷亡及面對後續司法流程，常令人耗費許多心力處理。持續提升「交通5E」(工程、教育、執法、資訊與環境)的良好用路環境是需要民眾及各相關部門配合的，多注意一些環節，生命財產就多一些保障。