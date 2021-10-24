Aesop 酷兒文學圖書館台灣站啟動，用閱讀推廣多元。（Aesop提供）

Aesop 酷兒文學圖書館台灣站啟動，用閱讀推廣多元。（Aesop提供）

Aesop 酷兒文學圖書館台灣站啟動，用閱讀推廣多元。（Aesop提供）

Aesop 酷兒文學圖書館台灣站啟動，用閱讀推廣多元。（Aesop提供）

Aesop 酷兒文學圖書館台灣站啟動，用閱讀推廣多元。（Aesop提供）

台灣同志大遊行是每年10月的年度盛事，展現多元平等，文青保養Aesop透過文學的力量，選在台北 Aesop概念店舉辦「酷兒文學圖書館」，為酷兒故事及聲音提供舞台。

「酷兒文學圖書館」計畫先前已在北美洲和英國推出，得到許多在地支持，即日起至31日在台北舉行，主題選書，讓精選的文學作品取代Aesop 忠孝概念店與南西概念店的產品，藉以展現對亞洲與世界各地的 LGBTQIA＋ 作家與支持此族群的人們。

每一位踏進店鋪的訪客皆可挑選一本喜愛的書，免費帶回家享受閱讀的樂趣，無論是 Aesop 的忠實顧客，或是正好路過而被吸引的人們，都可以享受閱讀的樂趣，無需消費就能獲得贈書，透過Aesop 酷兒文學圖書館創造一個欣賞彼此的空間，業者表示，不會藉此銷售，回歸單純，才能展現本意。

Aesop表示，一直以來都在文學中尋找靈感，致力於文字與閱讀的力量， Aesop 基金會的成立，藉以鼓勵人們關注經常被忽視的酷兒社群，並特別將重點放在不同性向及跨世代的聲音。我們堅信，文學具有一種可以加深彼此理解的獨特力量，透過閱讀差異、經驗及故事培養同理心，建立更美好的連結。這次的選書清單由 Aesop 台灣與獨立書店合作下推薦集結，以行動支持獨立書店與作家。