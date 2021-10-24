中華民國退出聯合國將滿50周年，台美雙方10月22日就拓展台灣國際參與議題舉行視訊會議，美方在會中重申將持續致力協助擴大台灣國際參與空間，以及台美雙方的密切合作。外交部則承諾，會與理念相近國家共同合作，讓台灣持續為世界做出貢獻。

今年10月25日是中華民國退出聯合國50周年，1971年10月25日，第26屆聯合國大會通過第2758號決議。我國在該決議通過前，宣布退出聯合國，大陸成為在聯合國的唯一中國代表，我被排除在外，此後我國爭取加入國際組織也屢屢受排擠。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，台美雙方22日就拓展台灣國際參與議題舉行的視訊會議中，討論加強台灣國際參與的策略及作法，議題涵蓋公共衛生、民航安全、氣候變遷、跨國犯罪等共享價值利益的各領域國際組織，展現台美雙方共同推動台灣有意義參與國際組織的強韌夥伴關係，外交部感謝美國的堅定支持。

美方在會中肯定台灣是疫後復甦多邊合作不可或缺的重要夥伴，並重申美國將持續致力協助擴大台灣國際參與空間，以及台美雙方的密切合作。

外交部主秘徐儷文則在會中代表外交部致詞，誠摯感謝美方一貫的堅定支持與承諾，也特別強調我方將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的國際參與原則，與包括美國在內的理念相近國家共同合作，強化多邊治理及以規則為基礎的國際秩序，讓台灣持續為世界做出積極貢獻。

此次會議我方由徐儷文及駐美國代表處公使王良玉分別在台北及華府偕相關同仁與會；美方出席代表包括國務院國際組織局代理首席副助卿Hugo Yon、亞太局副助卿華自強（Rick Waters）、國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）、國際組織局副助卿Jane Rhee、美國在台協會台北辦事處（AIT／T）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）等人。