各級學校9月陸續開學後，因為疫情，表演藝術類團隊練習受到不少限制。但隨著疫情減緩，教育部近日放寬校園防疫規定，不但開放合唱團開唱，學校表演藝術類團隊也可以跨校練習。

教育部22日發文各縣市政府及學校，已放寬「高級中等以下學校表演藝術類團隊練習因應COVID-19防疫注意事項」，原本被禁止的合唱團練習可以恢復，若無法全程佩戴口罩，得於演唱時暫時脫下口罩，但應於不需演唱時隨即戴上口罩。

原本中小學表演藝術類團隊不能跨校練習，現在也已解禁。教育部表示，表演藝術類團隊跨校練習，指導人員及學生名單應確實造冊及控管，以固定人員方式練習，訂定健康監測計畫及有異常時之追蹤處理機制，確保人員落實健康監測。

教育部也在21日修正「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，修正指引有關「體育、游泳、實習課程、表演藝術課」、「課程以外之集會活動」及「校園空間開放」等部分規定。

大專院校體育課方面，修正後的指引說，校內體育課應全程佩戴口罩，但進行室外運動時，如師生本身無呼吸道相關症狀，得不佩戴口罩；校外體育課應全程佩戴口罩，但進行室外運動時，如師生無呼吸道相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，得不佩戴口罩；師生應隨身攜帶口罩，於課程期間無運動行為或運動結束後，仍需佩戴口罩。

至於大專院校表演藝術課，最新規定指出，考量歌唱或吹奏類因排練需要無法全程佩戴口罩，得於演唱或演奏時暫時脫下口罩，但應隨身攜帶口罩，無法保持社交距離或課程結束後，仍應戴口罩。

大專院校校內體育運動賽會及體育活動，選手、裁判比賽時可不佩戴口罩，完賽後仍須全程佩戴。室內外運動賽會觀眾人數限制（不含選手）方面，若為室內競賽，進場人數符合場所容留人數（以實際場地面積扣除競賽場地面積後，除以2.25平方米／人），得不受限室內 80人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座／間隔座；若為室外競賽，則以300人為上限。