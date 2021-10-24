美國22歲網紅YouTuber蓋比（Gabrielle "Gabby" Petito）在8月時離奇失蹤，隨後被警方發現陳屍荒野，而謀殺案的唯一關係人、蓋比的未婚夫布萊恩（Brian Laundrie），也在近日被人發現遺體。但令人驚訝的是，這起案件因橫跨好幾個州，警方因此意外尋獲另外9具遺體，再度震驚外界。

根據外國媒體的綜合報導，YouTuber蓋比與未婚夫布萊恩在7月份時展開公路旅行，但旅程結束後卻只有布萊恩獨自返家，讓家人相當著急，後來警方透過監視器發現兩人爭吵的畫面，並在9月份於懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）尋獲蓋比遭人勒斃的屍體，而身為涉案關係人的布萊恩，消失了1個多月後，也被人發現遺體陳屍於卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve），其屍身都已腐爛露出白骨。

而整起案件因橫跨多州，警方派出多名警力在過去一個月之間大規模的搜索，沒想除了找到兩人的屍體外，竟又發現另外9具失蹤者的遺體，或是已發白的骨骸。警方透露，除了10月9日於加州、北卡羅萊納州、科羅拉多州分別找到多具遺體外，還有一名於來自佛州的19歲大學生咪雅（Miya Marcano），她的家人痛斥，她的失蹤時間與蓋比差不多，但警方卻將所有的精力都放在蓋比的案件上，直到本月2號才在自家附近的樹林中發現其遺體，而被人發現時她的雙手、雙腳及嘴巴都被膠帶綑綁住，讓家屬非常崩潰。

另外，一名22歲的失蹤女子艾蜜莉（Emily Ferlazzo）的屍體，也在這次的案件中意外被找到。警方調查，她與41歲的丈夫約瑟夫（Joseph Ferlazzo），為慶祝結婚周年，特別將巴士改造成露營車準備跨州旅行，但本月16日時約瑟夫卻向艾蜜莉的父母表示其女兒失蹤，她的父母趕緊在18日報案，沒想到報案隔天約瑟夫便向警方坦承自己槍殺了艾蜜莉，其遺體已遭肢解並丟棄在露營車裡，最後警方也在露營車中找到多包屍塊，這起失蹤案件才宣告破案。