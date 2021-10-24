前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，10月14日遭判刑3年8月定讞，確定入監服刑。趙建銘與其父親、同案被告趙玉柱因住居所在台南，主動聲請到台南地檢署執行，最高檢察署綜合考同意並通知檢察官囑託南檢，父子倆確定由南檢代為發監執行。但趙建銘向檢方表示將到台中報到，因此最高檢察署也將囑託台中地檢署代為執行。父子倆目前確定將在26日前往報到服刑。

趙建銘因涉台開內線交易案，經過16年的偵審，檢方起訴求刑8年，經16年爭訟、台灣高等法院5次更審，最高法院維持更五審判決，考量符合速審法減刑要件，依內線交易罪將趙判刑3年8月定讞，趙建銘須入獄。

同案被告趙建銘的父親趙玉柱當時是總統親家，利用內線消息買入股票獲利高達3000多萬元，最高法院考量他繳回部分犯罪所得，判刑4年；前台開董事長蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月，全案定讞。檢方已啟動防逃機制。

台開案起因2005年，趙建銘受邀到三井日本料理與蘇、游等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手，賺取高額暴利。全案歷經長達16年的爭訟，終在本月14日全案定讞。